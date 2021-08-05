Проценко рассказал о ситуации с использованием СИЗ для работы с пациентами с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, комментируя решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), заявил, что это «прекрасная новость для всех коллег».

Его заявление опубликовано на сайте партии «Единая Россия».

Он рассказал, что «на старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему всё тело, быть не может».

При этом Проценко отметил, что «в таких СИЗ безумно сложно работать летом, в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать».

Врач пояснил, что опыт, накопленный в России и во всём мире «говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь».

«Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — сообщил врач.

Как сообщается на сайте партии, обновлённые рекомендации Роспотребнадзора предполагают, что теперь для защиты «могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлинённый хирургический халат (одноразовый или многоразовый)».

Также в сообщении говорится, что «допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ».

Кроме этого, согласно обновлённым рекомендациям, предполагается использование для защиты органов дыхания респираторов с разными степенями защиты, лицевых щитков и медицинских масок в зависимости от характера и условий работы.

Согласно данным на 5 августа, за сутки в России выявили 23 120 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 379 904.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.