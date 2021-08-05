Минпромторг России предупредил о риске дефицита иммуноглобулина

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Минпромторг России заявил о риске возникновения дефицита иммуноглобулина в стране из-за низкой установленной предельной отпускной цены на препарат.
Минпромторг России предупредил о риске дефицита иммуноглобулина
  • © minpromtorg.gov.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточного количества и высокой стоимости сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата», — отметили в министерстве.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг писала, что в ведомство поступает информация из регионов о нехватке препарата «иммуноглобулин».

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