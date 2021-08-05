Политолог прокомментировал идею дополнения избирательных бюллетеней фотографиями

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Полина Полетаева
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал предложение дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов.
Политолог прокомментировал идею дополнения избирательных бюллетеней фотографиями
  • РИА Новости

«Да, действительно, часть населения может быть введена в заблуждение совпадением фамилий. Но помогут ли фотографии? Я сомневаюсь. Дело в том, что сами фотографии могут быть отретушированы, отфотошоплены», — пояснил Почта.

Он отметил, что «сама цель правильная — чтобы люди не ошибались в выборе достойных кандидатов», но для этого, как подчеркнул эксперт, необходимо вести «более активную предвыборную деятельность».

«У нас более личностный отбор кандидатов. Население иногда реагирует на тембр голоса, внешность и на манеру поведения... Кандидатам и их движениям необходимо представлять конкретные, чёткие и ясные программы и вступать в дискуссию с оппонентами. И тогда их не будут путать. Потому что кандидат-спойлер вряд ли сможет сказать что-то содержательное», — сказал собеседник RT.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов. 

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