«МБХ медиа» объявил о прекращении работы
«Проект «МБХ медиа» прекращает работу», — говорится в сообщении.
Ранее об аналогичном решении объявили «Открытые медиа».
Доступ к сайтам был ограничен за связь с организациями, признанными нежелательными.
Как проинформировали в РКН, «доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia* ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры России».
* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.