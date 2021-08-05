«МБХ медиа» объявил о прекращении работы

Проект «МБХ медиа» объявил о прекращении работы после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту по требованию Генпрокуратуры России. Об этом сообщается в Telegram-канале интернет-издания.