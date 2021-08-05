«МБХ медиа» объявил о прекращении работы

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Проект «МБХ медиа» объявил о прекращении работы после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту по требованию Генпрокуратуры России. Об этом сообщается в Telegram-канале интернет-издания.

«Проект «МБХ медиа» прекращает работу», — говорится в сообщении.

Ранее об аналогичном решении объявили «Открытые медиа».

Доступ к сайтам был ограничен за связь с организациями, признанными нежелательными.

Как проинформировали в РКН, «доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia* ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры России».

* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.


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