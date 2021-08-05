Памфилова прокомментировала решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ответ Памфиловой на письмо директора БДИПЧ Маттео Мекаччи, глава ЦИК России отметила, что российская сторона сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму и надеется, что оно будет пересмотрено.

«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится, её участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», — говорится в письме Памфиловой.

Она также высказала надежду, что решение может быть пересмотрено с учётом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.

«За последние два года БДИПЧ наработало определённый опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращённых мониторинговых групп... при этом состав миссии БДИПЧ, приглашённой в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы», — отметила глава ЦИК России.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.