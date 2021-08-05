Военнослужащие из России принимают участие в учениях у границы с Афганистаном
«Мы открываем совместные учения с подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации, Республик Таджикистан и Узбекистан. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится всё более напряжённой и непредсказуемой», — приводит ТАСС слова заместителя командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Евгения Поплавского.
Уточняется, что в ходе манёвров будет проведена проверка накопленного боевого опыта, а также выработка общих подходов к ведению военных действий.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию в Афганистане.