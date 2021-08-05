Военнослужащие из России принимают участие в учениях у границы с Афганистаном

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили о начале совместных учений военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана на таджикском полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном.

«Мы открываем совместные учения с подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации, Республик Таджикистан и Узбекистан. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится всё более напряжённой и непредсказуемой», — приводит ТАСС слова заместителя командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Евгения Поплавского.

Уточняется, что в ходе манёвров будет проведена проверка накопленного боевого опыта, а также выработка общих подходов к ведению военных действий.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию в Афганистане.