Военнослужащие из России принимают участие в учениях у границы с Афганистаном

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В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили о начале совместных учений военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана на таджикском полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном.

«Мы открываем совместные учения с подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации, Республик Таджикистан и Узбекистан. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится всё более напряжённой и непредсказуемой», — приводит ТАСС слова заместителя командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Евгения Поплавского.

Уточняется, что в ходе манёвров будет проведена проверка накопленного боевого опыта, а также выработка общих подходов к ведению военных действий.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию в Афганистане.

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