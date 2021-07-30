Нарышкин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью ТАСС прокомментировал ситуацию в Афганистане.

«В целом, конечно, события в Афганистане развиваются по кризисному сценарию. Ситуация буквально с каждым днем деградирует, движение «Талибан»* контролирует все больше и больше территории этой страны, и будущее Афганистана кажется весьма и весьма туманным», — заявил Нарышкин.

Ранее американский лидер Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.