Более 42 тысяч человек получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» в Москве

Короткая ссылка
Более 42 тыс. человек получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» с начала проведения акции в Москве.
Более 42 тысяч человек получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» в Москве
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Получить подарок могут горожане старше 65 лет, которые сделали первую прививку от COVID-19 с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершили вакцинацию.

«С тех пор как мы почти в два раза увеличили количество пунктов, где можно получить подарочные наборы, число участников акции значительно возросло. Если раньше в день выдавалось не более 2 тыс. коробок, то сейчас в среднем 4,5 тыс. человек приходят за своими подарками после завершения вакцинации», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Наибольшую активность проявили жители Северо-Восточного административного округа, где подарочные наборы получили более 5000 жителей.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Москвы заработали точки выдачи коробок здоровья прошедшим вакцинацию пожилым людям.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить