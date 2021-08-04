Более 42 тысяч человек получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» в Москве

Более 42 тыс. человек получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» с начала проведения акции в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Получить подарок могут горожане старше 65 лет, которые сделали первую прививку от COVID-19 с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершили вакцинацию.

«С тех пор как мы почти в два раза увеличили количество пунктов, где можно получить подарочные наборы, число участников акции значительно возросло. Если раньше в день выдавалось не более 2 тыс. коробок, то сейчас в среднем 4,5 тыс. человек приходят за своими подарками после завершения вакцинации», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Наибольшую активность проявили жители Северо-Восточного административного округа, где подарочные наборы получили более 5000 жителей.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Москвы заработали точки выдачи коробок здоровья прошедшим вакцинацию пожилым людям.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.