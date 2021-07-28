В поликлиниках Москвы заработали точки выдачи коробок здоровья прошедшим вакцинацию пожилым
- © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Все пункты доступны с 08:00 до 20:00.
Для получения подарка нужно предъявить паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации или QR-код, сертификат на подарочный набор, который выдаётся в пунктах после прохождения полного курса вакцинации.
Получить набор могут москвичи, которые привились первым компонентом с 23 июня по 1 октября.
«В точках выдачи подарочных наборов с сегодняшнего дня работают более 230 социальных помощников — это сотрудники центров социального обслуживания, которые всегда готовы прийти на помощь нашим старшим», — заявил глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
В набор входят витамины, приборы для измерения давления и пульса, маски и прочее.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.