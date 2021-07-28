В поликлиниках Москвы заработали точки выдачи коробок здоровья прошедшим вакцинацию пожилым

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В 119 центрах вакцинации, работающих на базе городских поликлиник в Москве, открылись пункты выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье» для граждан старше 65 лет, прошедших вакцинацию.
В поликлиниках Москвы заработали точки выдачи коробок здоровья прошедшим вакцинацию пожилым
  • © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Все пункты доступны с 08:00 до 20:00.

Для получения подарка нужно предъявить паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации или QR-код, сертификат на подарочный набор, который выдаётся в пунктах после прохождения полного курса вакцинации.

Получить набор могут москвичи, которые привились первым компонентом с 23 июня по 1 октября.

«В точках выдачи подарочных наборов с сегодняшнего дня работают более 230 социальных помощников — это сотрудники центров социального обслуживания, которые всегда готовы прийти на помощь нашим старшим», — заявил глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

В набор входят витамины, приборы для измерения давления и пульса, маски и прочее.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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