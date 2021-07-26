Пункты выдачи наборов «С заботой о здоровье» появятся в поликлиниках Москвы
- © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Каждый собран с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза — с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе, а с 28 июля — ещё в 119 центрах на базе поликлиник», — сказала Ракова.
Москвичам старше 65 лет, прошедшим вакцинацию с 23 июня по 1 октября 2021 года, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат, дающий право на получение подарка.
В набор входят витамины, приборы для измерения давления и пульса, маски и другие вещи.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.