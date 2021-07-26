Пункты выдачи наборов «С заботой о здоровье» появятся в поликлиниках Москвы

Пункты выдачи наборов «С заботой о здоровье» с 28 июля появятся на базе поликлиник в Москве, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Каждый собран с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза — с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе, а с 28 июля — ещё в 119 центрах на базе поликлиник», — сказала Ракова.

Москвичам старше 65 лет, прошедшим вакцинацию с 23 июня по 1 октября 2021 года, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат, дающий право на получение подарка.

В набор входят витамины, приборы для измерения давления и пульса, маски и другие вещи.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.