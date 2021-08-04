Против нотариуса возбудили дело из-за ситуации с недвижимостью семьи Баталова

В отношении нотариуса, который участвовал в оформлении сделок с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова, возбудили уголовное дело. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

В ведомстве проинформировали, что по итогам изучения материалов дела о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова прокуратура в порядке надзора поручила дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, который изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением.

Отмечается, что на основании указанных документов в собственность фигурантов Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотёчном переулке и нежилое помещение.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по п. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК России (пособничество в совершении мошенничества) и ч. 1 ст. 202 УК России (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами)», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что вдова и дочь Баталова обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир и крупной суммы денег. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.

В октябре 2020 года в СК сообщили о задержании подозреваемых, им предъявлено обвинение.