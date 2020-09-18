СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актёра Баталова

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Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актёра Баталова
  • © Александр Поляков
  • РИА Новости

По данным СК, вдова и дочь актёра обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, и крупной суммы денег.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве на основании материалов ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»)», — заявила Иванова.

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался 15 июня 2017 года на 89-м году жизни.

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