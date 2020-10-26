Задержаны подозреваемые в мошенничестве с имуществом семьи Баталова

Следователи задержали подозреваемых по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова, им предъявлено обвинение. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной предъявлено обвинение... В настоящее время фигуранты задержаны», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что вдова и дочь Баталова обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир и крупной суммы денег. СК возбудил уголовное дело о мошенничестве.