Аксёнов раскритиковал отмену главой поселения ограничений по коронавирусу

Глава Крыма Сергей Аксёнов рекомендовал главе Песчановского сельского поселения (Бахчисарайский район), которая личным распоряжением отменила некоторые коронавирусные ограничения и разрешила работать местным заведениям общепита, написать заявление и уйти в отставку.

«Там ситуация уже за грань вышла. Значит, заявление в прокуратуру, всю деятельность полностью проверить, направить туда службу финнадзора, если там своё государство с флагом внутри посёлка. Данной главе поселения рекомендую написать заявление и уйти в отставку», — цитирует «Крыминформ» Аксёнова.

Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю скончались 73 пациента с коронавирусом — это максимальный показатель с начала пандемии. По словам главного санитарного врача региона Натальи Пеньковской, 20% летальных случаев приходится на людей моложе 65 лет.

В конце июля стало известно, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек, или 20% населения республики.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.