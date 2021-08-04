Аксёнов раскритиковал отмену главой поселения ограничений по коронавирусу

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Глава Крыма Сергей Аксёнов рекомендовал главе Песчановского сельского поселения (Бахчисарайский район), которая личным распоряжением отменила некоторые коронавирусные ограничения и разрешила работать местным заведениям общепита, написать заявление и уйти в отставку.
Аксёнов раскритиковал отмену главой поселения ограничений по коронавирусу
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Там ситуация уже за грань вышла. Значит, заявление в прокуратуру, всю деятельность полностью проверить, направить туда службу финнадзора, если там своё государство с флагом внутри посёлка. Данной главе поселения рекомендую написать заявление и уйти в отставку», — цитирует «Крыминформ» Аксёнова.

Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю скончались 73 пациента с коронавирусом — это максимальный показатель с начала пандемии. По словам главного санитарного врача региона Натальи Пеньковской, 20% летальных случаев приходится на людей моложе 65 лет.

В конце июля стало известно, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек, или 20% населения республики.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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