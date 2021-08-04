Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей в Москве

Мосгорсуд признал законным решение отправить в СИЗО Валерию Башкирову, которая сбила на пешеходном переходе в Москве трёх детей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции об избрании в отношении Башкировой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу её защиты — без удовлетворения», — зачитала решение судья.

Ранее стало известно, что девушка подтвердила в суде, что признаёт вину и готова возместить ущерб потерпевшим.

Авария произошла 16 июля, автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске, которые переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева.

Двое старших детей впоследствии скончались.