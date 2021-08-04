В Удмуртии вводят новые ограничительные меры из-за COVID-19
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Так, ограничительные меры затронут предприятия общепита, у которых нет полного технологического цикла производства, и объекты с круглосуточной продажей алкоголя.
Как уточняется, такое решение власти региона приняли для сокращения скопления людей в небольших помещениях.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.