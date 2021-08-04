Губернатор Краснодарского края высказался о ситуации с пандемией
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«Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшую неделю выросла на 9%. Мы уже регистрируем больше 260 случаев в сутки. И в структуре заболевших преобладают люди среднего возраста», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, если не принимать мер и не проводить вакцинацию, то регион может оказаться в условиях локдауна.
Как отметил Кондратьев, на Кубани подготовлены условия для своевременной вакцинации и беспрепятственного отдыха на курортах.
«Надеюсь на понимание туристами принятых мер и их ответственность за своё здоровье и здоровье других отдыхающих», — добавил губернатор.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.