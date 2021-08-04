Ректор самарского вуза СГЭУ стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Самарского государственного экономического университета, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идёт о ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», подозреваемым также стал замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям учреждения.

Следствие считает, что в 2020 году они заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития деятельности учреждения в отраслях экономики.

«На основании подписанных актов сдачи-приёмки выполненных работ исполнителю были необоснованно перечислены денежные средства в размере 3,5 млн рублей без фактического исполнения последним принятых на себя обязательств», — сообщили в Следственном комитете.

В декабре 2020 года в Москве арестовали директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица.

Перед этим ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала института.