ФСБ задержала сотрудника Института госслужбы и управления РАНХиГС

Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении противоправной деятельности руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС.

В сообщении ведомства, как уточняет РИА Новости, говорится, что фигуранты дела организовали преступную схему хищения денежных средств путём их систематического получения от подчинённых за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

Как уточняется, один из фигурантов задержан при получении денег от подчинённых.

Кроме того, в действиях других участников коррупционной схемы усматриваются признаки преступлений по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки».

В ФСБ отметили, что задержание прошло во взаимодействии с руководством Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.