Суд арестовал главу Института госуправления РАНХиГС
- РИА Новости
Отмечается, что Барциц был помещён в изолятор ещё в минувшую субботу, однако о самом уголовном деле ФСБ объявила 29 декабря.
По данным следствия, руководство ИГСУ РАНХиГС занималось поборами с сотрудников «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря в отношении Барцица Игоря Нязбеевича… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток, то есть до 21 февраля», — рассказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) заявили, что вуз оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании дела о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что один из фигурантов был задержан при получении денег от подчинённых.
Кроме того, в действиях других участников коррупционной схемы усматриваются признаки преступлений по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки».