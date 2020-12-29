Суд арестовал главу Института госуправления РАНХиГС

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Лефортовский суд Москвы арестовал директора Института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Игоря Барцица, сообщили РИА Новости в суде.
Суд арестовал главу Института госуправления РАНХиГС
  • РИА Новости

Отмечается, что Барциц был помещён в изолятор ещё в минувшую субботу, однако о самом уголовном деле ФСБ объявила 29 декабря.

По данным следствия, руководство ИГСУ РАНХиГС занималось поборами с сотрудников «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря в отношении Барцица Игоря Нязбеевича… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток, то есть до 21 февраля», — рассказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) заявили, что вуз оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов был задержан при получении денег от подчинённых.

Кроме того, в действиях других участников коррупционной схемы усматриваются признаки преступлений по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки».

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