В Петербурге реабилитацию после COVID-19 прошли более 18 тысяч жителей

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Медицинскую реабилитацию после перенесённого коронавируса в условиях стационаров прошли более 5,2 тыс. петербуржцев. Условия амбулаторно-медицинской реабилитации обеспечили для 12,8 тыс. горожан.
В Петербурге реабилитацию после COVID-19 прошли более 18 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости».

Реабилитацию пациентов, перенёсших COVID-19, проводят в городской больнице №40, в Госпитале для ветеранов войн, в городской многопрофильной больнице №2 и в Мариинской больнице. На долечивание работающих горожан также принимает пансионат «Восток-6».

Как сообщает пресс-служба администрации, реабилитацию проводят в стационарных и амбулаторных условиях, а также в дневных стационарах.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с газетой «Известия» рассказала о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19.

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