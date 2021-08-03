В Петербурге реабилитацию после COVID-19 прошли более 18 тысяч жителей
- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости».
Реабилитацию пациентов, перенёсших COVID-19, проводят в городской больнице №40, в Госпитале для ветеранов войн, в городской многопрофильной больнице №2 и в Мариинской больнице. На долечивание работающих горожан также принимает пансионат «Восток-6».
Как сообщает пресс-служба администрации, реабилитацию проводят в стационарных и амбулаторных условиях, а также в дневных стационарах.
Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с газетой «Известия» рассказала о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19.