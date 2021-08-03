МЧС рекомендует эвакуировать туристов с побережья Дальнего Востока из-за тайфуна

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил главам регионов Дальнего Востока принять превентивные меры в связи с надвигающимся тайфуном со стороны Китая.

«В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия», — цитирует ТАСС заявление Зиничева, которое он направил главам Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Еврейской областей, а также в Минэнерго.

В сообщении отмечается необходимость ряда мер, в том числе заблаговременной эвакуации туристов с морского побережья.

Ранее глава МЧС России прокомментировал масштабы чрезвычайных ситуаций в регионах Дальнего Востока.