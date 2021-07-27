Глава МЧС высказался о масштабах ЧС в регионах Дальнего Востока

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Глава МЧС России Евгений Зиничев прокомментировал масштабы чрезвычайных ситуаций в регионах Дальнего Востока.
Глава МЧС высказался о масштабах ЧС в регионах Дальнего Востока
  • РИА Новости

«В отличие от весеннего половодья, которое у нас прошло без каких-либо существенных последствий — ЧС не объявлялся, было подтоплено 64 дома, — летний паводок стал серьёзным испытанием для всей системы РСЧС, хотя и не достиг уровня и последствий 2019 года, когда было подтоплено более 13 тыс. жилых домов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Зиничев дал прогноз по природным пожарам на территории страны.

27 июля правительство Забайкальского края предварительно оценило ущерб от третьей волны паводков в 2,2 млрд рублей.

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