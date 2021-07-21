Глава МЧС дал прогноз по природным пожарам в России

Глава МЧС России Евгений Зиничев дал прогноз по природным пожарам на территории страны.

Как он доложил президенту России Владимиру Путину, обстановка с пожарами остаётся неблагоприятной.

«Обстановка в целом остаётся сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович заявил, что на всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используют беспилотники.