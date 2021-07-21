Глава МЧС дал прогноз по природным пожарам в России
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Как он доложил президенту России Владимиру Путину, обстановка с пожарами остаётся неблагоприятной.
«Обстановка в целом остаётся сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович заявил, что на всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используют беспилотники.