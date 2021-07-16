В Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используют беспилотники

Спасатели работают над ликвидацией лесного пожара в Краснокамском городском округе Пермского края. Для борьбы с огнём используют специализированную технику и беспилотники.

Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, общая площадь пожара составляет 2,5 га.

В настоящее время к его тушению привлекли 120 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Также специалисты проложили магистральные линии от водоисточников.

Уточняется, что населённые пункты находятся вне угрозы. О пострадавших из-за пожара к настоящему времени не сообщалось.

Как ранее передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.