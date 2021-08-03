Онищенко напомнил о значимости вакцинации граждан старше 60 лет

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о необходимости вакцинировать от коронавируса как можно больше россиян старше 60 лет.

«Мы с первого дня, как только появился коронавирус, говорили о том, что самая главная группа риска по медицинским показаниям — это люди старше 60 лет. Мы начинали с того, что в первую очередь нужно прививать именно их. В данном случае возраст является главным индикативом. Здесь есть ещё уточняющие обстоятельства — те, кто старше 60 лет, у кого есть эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые и онкологические, — они наиболее уязвимы с точки зрения болезни. А раз так — они должны быть привиты и защищены медицинскими средствами профилактики», — сказал он.

По мнению Онищенко, в призыве Мурашко нет ничего нового — это лишь констатация инструкции.

«У нас есть и другие группы риска — по производственным показателям. Это медики, а также те, кто работают в сфере торговли, услуг. Но в группе старше 60 лет люди болеют, как правило, с выраженной «клиникой», здесь наибольшее число осложнений и подавляющее большинство трагических исходов. Поэтому эта группа прежде всего должна быть привита», — добавил депутат, подчеркнув, что альтернативы вакцинации в ситуации с коронавирусом нет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости привить от коронавируса как можно больше граждан старше 60 лет.

В июле депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.