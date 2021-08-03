Рослесхоз поручил нарастить группировки для тушения пожаров в трёх регионах

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Рослесхоз поручил увеличить группировки сил и средств, задействованные в тушении лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
Рослесхоз поручил нарастить группировки для тушения пожаров в трёх регионах
  • © РИА Новости / ФБУ «Авиалесоохрана»

«Нарастить группировки, задействованные в тушении лесных пожаров, и своевременно принимать меры по ликвидации огня поручила лесным ведомствам Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) комиссия Рослесхоза по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Комиссия отметила, что в Красноярском крае наблюдается несвоевременность принимаемых мер по тушению пожаров.

«В Республике Саха (Якутия), куда стянуты на тушение лесопожарные формирования федеральной Авиалесоохраны и десяти регионов, комиссия отметила недостаточное привлечение к тушению местных сил и средств», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны направило сводную инженерную роту и специальную технику для тушения лесных пожаров в Якутии.

Также в оперштабе Якутии заявили об эвакуации более 100 жителей села Кылайы из-за приближения к населённому пункту лесного пожара.

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