Москвичи смогут вносить личные данные в электронную медкарту с помощью чат-бота
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Чат-бот на основе искусственного интеллекта был запущен в феврале текущего года.
Как отмечается, он направлен на то, чтобы повысить эффективность работы врачей и сократить время на сбор данных о здоровье пациента.
«Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенёсенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни», — рассказала Ракова.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.