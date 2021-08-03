Москвичи смогут вносить личные данные в электронную медкарту с помощью чат-бота

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы смогут вносить сведения о личном анамнезе в электронную медкарту на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью чат-бота.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Чат-бот на основе искусственного интеллекта был запущен в феврале текущего года.

Как отмечается, он направлен на то, чтобы повысить эффективность работы врачей и сократить время на сбор данных о здоровье пациента.

«Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенёсенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни», — рассказала Ракова.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.