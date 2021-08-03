В обновлённые поликлиники Москвы закупили высокотехнологичное оборудование

Более 100 единиц высокотехнологичного оборудования закупили для поликлиник, которые обновили в рамках столичной программы капитального ремонта медучреждений.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как уточняется, речь идёт о системах ультразвуковой визуализации, рентгенодиагностических комплексах и рентген-аппаратах типа «U-дуга».

Технику в поликлиники поставляют по контрактам жизненного цикла, что означает техподдержку на протяжении всего срока эксплуатации устройств.

«Программа закупок по контрактам жизненного цикла в первую очередь нацелена на замену выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также на дооснащение медицинских организаций необходимой техникой», — отметили в пресс-службе комплекса социального развития города.

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