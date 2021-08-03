В Госдуме прокомментировали инициативу об увеличении предела социального налогового вычета

Депутаты Госдумы Сергей Калашников и Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировали инициативу об увеличении предела социального налогового вычета до 360 тыс. рублей.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Калашникова, реализация подобных мер абсолютно необходима.

«Я считаю, что она даже запоздалая. На мой взгляд, социальный вычет должен индексироваться практически каждый год, особенно, в условиях достаточно растущей инфляции. Естественно, соответствующие поправки должны вноситься до принятия бюджета. Я считаю, что инициатива должна быть одобрена — никогда не поздно сделать жизнь лучше», — отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв добавил, что в России в целом необходимо более активно оказывать социальную помощь населению.

«На мой взгляд, в первую очередь, необходимо, если будут позволять финансовые ресурсы, увеличивать минимальную заработную плату, оказывать опережающую помощь (которая будет выше, чем уровень инфляции) малоимущим, многодетным семьям, увеличивать выплаты на детей — то, что неоднократно уже инициировал и реализовывал наш президент», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 3 августа планируют внести в Госдуму законопроект по увеличению предельного размера социального налогового вычета с 120 тыс. рублей до 360 тыс. рублей.

Как отметил один из авторов законопроекта Ярослав Нилов в своём Telegram, принятие документа «позволит людям вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тыс. рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период».