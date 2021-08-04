Названы самые востребованные дополнительные занятия для детей

Наиболее востребованными дисциплинами для детских дополнительных занятий родители назвали иностранные языки (16,5%), творческие занятия (16,5%) и хобби ребёнка (14,4%). Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы Skysmart, которые есть в распоряжении RT.

35% респондентов считают, что дополнительное школьное образование нужно ребёнку для поиска нового хобби, развития новых навыков и интересов.

При этом отмечается, что среди тех родителей, кто выбирает дополнительные занятия для своих детей, 37,5% не согласны платить более 5 тыс. рублей в месяц за одного ребёнка, 14,3% опрошенных готовы платить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и лишь 6% — более 10 тыс. рублей в месяц.

При этом, как отмечают специалисты, стоимость варьируется в зависимости от отношения к конкретным дисциплинам.

Большинство родителей (48,4%) готовы платить до 300 рублей за одно занятие математикой, физикой или химией онлайн, 28,1% респондентов — от 300 до 500 рублей и только 9,5% — от 500 до 800 рублей.

Что касается занятий по развитию творчества или навыков будущих профессий (рисование, музыка, блоггинг), то 49% считают приемлемой стоимость до 300 рублей, 26,8% — 300—500 рублей и 10,8% готовы платить 500—800 рублей за занятия онлайн.

В опросе приняли участие более 500 родителей из разных регионов России в возрасте 31—35 лет (20,2%), 36—40 лет (18,3%) и 41—45 лет (14,6%) с одним ребёнком (71%) и с двумя и более детьми (22%) в семье.

Возраст детей в семьях респондентов преимущественно до двух лет (29,6%), 18% родителей уже имеют ребёнка 18 лет и 9,2% — семьи с детьми семилетнего возраста.

Ранее сообщалось, что аналитики платформы «ВРаботе» провели исследование и выяснили, какую длительность рабочего дня студенты из России считают идеальной.