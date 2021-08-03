Удмуртия получит более 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

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В рамках федеральной программы Удмуртия получит более 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.
Удмуртия получит более 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В этом году в рамках проекта мы начали строительство поликлиники в Воткинске, детской поликлиники в Можге, сейчас идёт разработка проектно-сметной документации на строительство амбулатории в посёлке Ягул. Также идёт стройка ФАПа в деревне Пихтовке Воткинского района. А наши медицинские учреждения получат 47 единиц оборудования», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В 2021 году в больницы региона планируют приобрести 123 автомобиля, из которых 111 единиц транспорта уже поступили в города и районы.

Остальные поступят в республику до конца года.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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