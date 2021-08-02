Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Засурского

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В американском посольстве в России выразили соболезнования в связи со смертью президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского.
Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Засурского
  • РИА Новости

Об этом сообщается в аккаунте посольства США в Twitter.

«Мы скорбим в связи с кончиной Ясена Засурского, президента факультета журналистики МГУ. Мы благодарны ему за вклад в cоздание современных СМИ в России, воспитание нового поколения российских журналистов, а также за становление отношений между США и Россией», — говорится в заявлении.

Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский умер в воскресенье, 1 августа.

Прощание состоится 4 августа во дворике журфака университета. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1953 году он начал преподавать, в частности, занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, исследованием систем СМИ зарубежных стран.

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