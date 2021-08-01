Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
- © РИА Новости / Владимир Вяткин
«Сегодня ночью не стало президента факультета журналистики Ясена Николаевича Засурского», — сообщает сайт факультета.
В 2018 году российский президент Владимир Путин присвоил Засурскому звание заслуженного журналиста России.
Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1953 году он начал преподавать. В частности, он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, исследованием систем СМИ зарубежных стран.
Как сообщили ТАСС в МГУ, Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году.