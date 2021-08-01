Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Умер Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Ему был 91 год.

«Сегодня ночью не стало президента факультета журналистики Ясена Николаевича Засурского», — сообщает сайт факультета.

В 2018 году российский президент Владимир Путин присвоил Засурскому звание заслуженного журналиста России.

Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1953 году он начал преподавать. В частности, он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, исследованием систем СМИ зарубежных стран.

Как сообщили ТАСС в МГУ, Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году.