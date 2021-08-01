Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

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Умер Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Ему был 91 год.
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Сегодня ночью не стало президента факультета журналистики Ясена Николаевича Засурского», — сообщает сайт факультета.

В 2018 году российский президент Владимир Путин присвоил Засурскому звание заслуженного журналиста России.

Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1953 году он начал преподавать. В частности, он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, исследованием систем СМИ зарубежных стран.

Как сообщили ТАСС в МГУ, Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году.

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