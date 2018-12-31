Заслуженными журналистами России стали 15 представителей СМИ

Президент Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист России» 15 представителям СМИ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звания удостоены, в частности, главные редакторы «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» Павел Гусев и Владимир Сунгоркин, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, президент журфака МГУ Ясен Засурский, спецкор телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный.

В июле Путин утвердил звания «Заслуженный журналист России» и «Заслуженный работник связи и информации России».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с НСН прокомментировал появление почётного звания.