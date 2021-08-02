Названы дата и место прощания с президентом журфака МГУ Засурским
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета журналистики.
Отмечается, что в связи с ограничительными мерами отпевание состоится в среду в храме Святой Мученицы Татианы при МГУ в кругу членов семьи и близких.
«С 12:30 во дворике факультета журфака пройдёт церемония прощания с возложением цветов и венков у гроба Ясена Николаевича. Церемония будет открытой», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Ясен Засурский умер в возрасте 91 года.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью Засурского.