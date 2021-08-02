Названы дата и место прощания с президентом журфака МГУ Засурским

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским, скончавшимся в возрасте 91 года, состоится 4 августа во дворике журфака университета. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета журналистики.

Отмечается, что в связи с ограничительными мерами отпевание состоится в среду в храме Святой Мученицы Татианы при МГУ в кругу членов семьи и близких.

«С 12:30 во дворике факультета журфака пройдёт церемония прощания с возложением цветов и венков у гроба Ясена Николаевича. Церемония будет открытой», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Ясен Засурский умер в возрасте 91 года.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью Засурского.