В Башкирии прививку от COVID-19 сделали более 940 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Данные привёл глава ведомства Максим Забелин на оперативном совещании.
В республику поставлено 1 065 338 доз вакцины.
За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом выросло на 260 человек. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 2364 пациента. В стационарах лечатся ещё 698 жителей.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.