В Башкирии прививку от COVID-19 сделали более 940 тысяч человек

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В Башкирии прививку от COVID-19 сделали 940 535 человек, из них оба компонента получили 688 582.
В Башкирии прививку от COVID-19 сделали более 940 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Данные привёл глава ведомства Максим Забелин на оперативном совещании.

В республику поставлено 1 065 338 доз вакцины.

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом выросло на 260 человек. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 2364 пациента. В стационарах лечатся ещё 698 жителей.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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