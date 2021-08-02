Более 10 млн ПЦР-тестов на COVID-19 сделали в Подмосковье с начала пандемии

Более 10 млн ПЦР-тестов на COVID-19 сделали в Московской области с начала пандемии.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, диагностика методом ПЦР — основной метод выявления пациентов с коронавирусом.

«Только за сутки в регионе проводят порядка 30 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19», — сказала она.

В региональном Минздраве отметили, что снизить риск заболевания поможет вакцинация.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.