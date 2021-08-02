Учитель дала рекомендации по покупкам к школе
- РИА Новости
«На мой взгляд, многие родители, как люди, любящие своих детей, забегая вперёд, покупают значительно больше, чем необходимо. В итоге они накупают много всего того, что впоследствии не требуется», — сказала Марчук.
По её словам, в начале августа следует приобрести «пишущие инструменты и то, на чём писать».
Педагог отметила, что не стоит покупать в первых числах августа школьную и физкультурную форму для ребёнка, так как он ещё будет расти.
«То, без чего точно нельзя обойтись, — это контурные карты», — добавила Марчук.
Она также уточнила, что ребёнку можно купить учебник по английскому языку.
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