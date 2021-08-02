Фигурант дела о хищении в Минобороны частично признал вину
- globallookpress.com
«После того как прокуроры огласили обвинительное заключение, кратко высказался Бережной, заявив, что суть обвинений ему ясна, вину он признаёт частично», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что ущерб по уголовному делу бывших чиновников Минобороны России, обвиняемых во взятке, превысил 1 млрд рублей.
В марте сообщалось, что бывшего заместителя главы департамента Минобороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова приговорили к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в размере 368 млн рублей.