Фигурант дела о хищении в Минобороны частично признал вину

Бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной частично признал вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном суде.

«После того как прокуроры огласили обвинительное заключение, кратко высказался Бережной, заявив, что суть обвинений ему ясна, вину он признаёт частично», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что ущерб по уголовному делу бывших чиновников Минобороны России, обвиняемых во взятке, превысил 1 млрд рублей.

В марте сообщалось, что бывшего заместителя главы департамента Минобороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова приговорили к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в размере 368 млн рублей.