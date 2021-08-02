Фигурант дела о хищении в Минобороны частично признал вину

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Бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной частично признал вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном суде.
Фигурант дела о хищении в Минобороны частично признал вину
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«После того как прокуроры огласили обвинительное заключение, кратко высказался Бережной, заявив, что суть обвинений ему ясна, вину он признаёт частично», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что ущерб по уголовному делу бывших чиновников Минобороны России, обвиняемых во взятке, превысил 1 млрд рублей.

В марте сообщалось, что бывшего заместителя главы департамента Минобороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова приговорили к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в размере 368 млн рублей.

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