Ущерб по делу бывших чиновников Минобороны превысил 1 млрд рублей

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Ущерб по уголовному делу бывших чиновников Минобороны России, обвиняемых во взятке, превысил 1 млрд рублей.
Ущерб по делу бывших чиновников Минобороны превысил 1 млрд рублей
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил прокурор в зале 235-го гарнизонного военного суда.

Отмечается, что фигурантами по делу проходят бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.

В марте стало известно, что бывшего заместителя главы департамента Минобороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова приговорили к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в размере 368 млн рублей.

В СК сообщили, что в период с февраля 2014 года по август 2017 года Борувков, осуществляя руководство отделом (проведения конкурентных процедур по государственному оборонному заказу) и являясь председателем аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества для нужд Минобороны России в  Москве, создал препятствия коммерческим организациям для участия в размещении государственного заказа, что позволило устранить конкуренцию и обеспечить заключение государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину.

В результате были заключены государственные контракты на невыгодных для Российской Федерации условиях и государству в лице Минобороны России причинён ущерб на сумму свыше 650 млн рублей.

Также сообщалось, что предварительное следствие в отношении иных участников организованной группы продолжается.

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