В Генпрокуратуре сообщили о 700 нарушениях закона из-за цен на продукты

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Прокуроры в первом полугодии выявили около 700 нарушений законодательства о ценообразовании на продовольственные товары, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.
В Генпрокуратуре сообщили о 700 нарушениях закона из-за цен на продукты
  • РИА Новости

«Для их устранения внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 160 лиц», — отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продолжит внимательно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и услуги.

Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод рассказал в беседе с НСН, почему картофель, капуста и морковь в стране стремительно подорожали.

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