В Генпрокуратуре сообщили о 700 нарушениях закона из-за цен на продукты
- РИА Новости
«Для их устранения внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 160 лиц», — отметили в ведомстве.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продолжит внимательно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и услуги.
Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод рассказал в беседе с НСН, почему картофель, капуста и морковь в стране стремительно подорожали.