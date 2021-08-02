В Генпрокуратуре сообщили о 700 нарушениях закона из-за цен на продукты

Прокуроры в первом полугодии выявили около 700 нарушений законодательства о ценообразовании на продовольственные товары, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Для их устранения внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 160 лиц», — отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продолжит внимательно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и услуги.

Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод рассказал в беседе с НСН, почему картофель, капуста и морковь в стране стремительно подорожали.