В Томскую область поступило почти 12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Томскую область в минувшие выходные доставили 11,8 тыс. доз новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«В выходные в Томскую область поступила партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 11 800 доз. Препарат будет распределён во все муниципальные образования региона, включая Северск», — говорится в сообщении.

За весь период прививочной кампании в регион поступило 282 655 доз разных наименований вакцин.

На сегодняшний момент прививку от COVID-19 сделали 238 004 человека, в том числе 80 239 человек старше 60 лет.

182 828 человек завершили иммунизацию.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.