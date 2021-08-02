В Удмуртии возобновляет работу один из центров для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Кроме того, уточняется, что оказание плановой помощи в поликлиниках и стационарах города полностью приостановлено. Принимать граждан будут только в экстренных и неотложных случаях.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в рамках городских стационаров открылись дополнительные базы для пациентов с коронавирусной инфекцией.