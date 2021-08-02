Эксперт предупредил о фейковых объявлениях о найме сезонных рабочих
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Часть этих вакансий можно назвать «условно фейковыми», уточнил он в беседе с радиостанцией Sputnik.
«В объявлении могут стоять большие суммы, которые якобы предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнётся кандидат», — сказал Шибанов.
По его словам, чтобы найти действительно хорошие вакансии, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами, нужно долго искать и лучше проверять условия труда.
Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.