В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам качества овощей

В Московской области с 2 по 13 августа будет работать специальная горячая линия по вопросам, которые касаются качества овощей и сроков их годности, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Об этом сообщает телеканал «360».

Специалисты горячей линии расскажут, какие существуют нормативные требования к овощам, дадут рекомендации, как правильно выбрать качественный продукт, а также как вовремя оценить срок годности покупки.

Кроме того, по телефону будут консультировать по вопросам правильного и сбалансированного питания.

Ранее домашний повар Юлия Калинина в беседе с Nation News рассказала, как выбирать качественные ягоды, овощи и фрукты.