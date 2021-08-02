В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам качества овощей

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В Московской области с 2 по 13 августа будет работать специальная горячая линия по вопросам, которые касаются качества овощей и сроков их годности, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам качества овощей
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает телеканал «360».

Специалисты горячей линии расскажут, какие существуют нормативные требования к овощам, дадут рекомендации, как правильно выбрать качественный продукт, а также как вовремя оценить срок годности покупки.

Кроме того, по телефону будут консультировать по вопросам правильного и сбалансированного питания.

Ранее домашний повар Юлия Калинина в беседе с Nation News рассказала, как выбирать качественные ягоды, овощи и фрукты.

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