В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам качества овощей
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом сообщает телеканал «360».
Специалисты горячей линии расскажут, какие существуют нормативные требования к овощам, дадут рекомендации, как правильно выбрать качественный продукт, а также как вовремя оценить срок годности покупки.
Кроме того, по телефону будут консультировать по вопросам правильного и сбалансированного питания.
Ранее домашний повар Юлия Калинина в беседе с Nation News рассказала, как выбирать качественные ягоды, овощи и фрукты.