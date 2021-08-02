Минтруд назвал число подавших на выплаты одиноким родителям и беременным

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Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что Пенсионный фонд зарегистрировал почти 2 млн обращений за выплатой нуждающимся беременным и одиноким родителям.
Минтруд назвал число подавших на выплаты одиноким родителям и беременным
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«На получение новой социальной меры поддержки в Пенсионный фонд подали заявки 304 тыс. малообеспеченных беременных женщин. Заявлений одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, — почти 1,6 млн», — приводит сайт «Единой России» её слова.

Баталина отметила, что документы можно подать на портале госуслуг и в отделениях Пенсионного фонда России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июне заявил, что кабмин выделит более 36 млрд рублей на новые пособия для родителей-одиночек с детьми в возрасте от восьми до 17 лет.

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