Кабмин выделит 36 млрд рублей на пособия родителям-одиночкам
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Ещё одно пособие будет предоставлено мамам и папам, в одиночку воспитывающим детей, что зачастую крайне нелегко», — цитирует ТАСС Мишустина.
Он уточнил, что с 1 июля будут выплачиваться средства на детей в возрасте от восьми до 17 лет, которые растут в неполных и малообеспеченных семьях.
«Направим на это свыше 36 млрд рублей», — уточнил премьер.
Мишустин подчеркнул, что эти средства являются адресной помощью тем, кто оказался в сложном материальном положении.
В мае Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.