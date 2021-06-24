Кабмин выделит 36 млрд рублей на пособия родителям-одиночкам

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Правительство России выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте от восьми до 17 лет, оформить их можно с 1 июля. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин выделит 36 млрд рублей на пособия родителям-одиночкам
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Ещё одно пособие будет предоставлено мамам и папам, в одиночку воспитывающим детей, что зачастую крайне нелегко», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он уточнил, что с 1 июля будут выплачиваться средства на детей в возрасте от восьми до 17 лет, которые растут в неполных и малообеспеченных семьях.

«Направим на это свыше 36 млрд рублей», — уточнил премьер.

Мишустин подчеркнул, что эти средства являются адресной помощью тем, кто оказался в сложном материальном положении. 

В мае Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.

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