Кабмин выделит 36 млрд рублей на пособия родителям-одиночкам

Правительство России выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте от восьми до 17 лет, оформить их можно с 1 июля. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Ещё одно пособие будет предоставлено мамам и папам, в одиночку воспитывающим детей, что зачастую крайне нелегко», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он уточнил, что с 1 июля будут выплачиваться средства на детей в возрасте от восьми до 17 лет, которые растут в неполных и малообеспеченных семьях.

«Направим на это свыше 36 млрд рублей», — уточнил премьер.

Мишустин подчеркнул, что эти средства являются адресной помощью тем, кто оказался в сложном материальном положении.

В мае Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.