В Минтруде рассказали о выплатах для одиноких родителей и беременных

Министерство труда и социальной защиты России приняло более 600 тыс. заявлений на выплаты для одиноких родителей и порядка 132 тыс. на выплаты нуждающимся беременным, заявила замглавы ведомства Ольга Баталина.

Об этом сообщает ТАСС.

«На текущий момент по выплате малообеспеченным беременным женщинам уже получено Пенсионный фондом Российской Федерации более 132 тыс. выплат, а, соответственно, по второй выплате, которая малообеспеченным гражданам, которые в одиночку воспитывают детей 8—17 лет, уже порядка 600 тыс. заявлений», — рассказала Баталина.

В Минтруде предположили, что соответствующие выплаты в этом году в России смогут получить около 410 тыс. женщин и примерно 1,1 млн детей, которых воспитывают родители-одиночки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июне заявил, что кабмин выделит более 36 млрд рублей на новые пособия для родителей-одиночек с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Приём заявлений начался 1 июля.