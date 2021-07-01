В России начинается приём заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам
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Отмечается, что граждане этих категорий могут получить выплату около 6,3 тыс. рублей для беременных и порядка 5,5 тыс. рублей для неполных семей.
Ранее правительство России сообщило, что направит на эти цели более 46,6 млрд рублей.
В мае президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.